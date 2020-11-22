Adayların sınava yetişme telaşı - Son Dakika

Adayların sınava yetişme telaşı

22.11.2020 13:54

Adayların sınava yetişme telaşı KPSS sınavı heyecanı yaşandı, kuyruklar metrelerce uzadı Yine bir sınav ve yine sınava geç kalanlar Anadolu Üniversitesi kampüsündeki tecrübeli güvenlik görevlileri, öğrencileri sınav yerlerine yönlendirmekle kalmayıp geç kalanlara da yardımcı oldu Sokağa...

Adayların sınava yetişme telaşı

KPSS sınavı heyecanı yaşandı, kuyruklar metrelerce uzadı

Yine bir sınav ve yine sınava geç kalanlar

Anadolu Üniversitesi kampüsündeki tecrübeli güvenlik görevlileri, öğrencileri sınav yerlerine yönlendirmekle kalmayıp geç kalanlara da yardımcı oldu

ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığı ilk sabahta KPSS sınavı gerçekleşirken, yine son dakikada sınava yetişenler ve sınavı kaçıranlar oldu.

Dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağının ardından bugün KPSS Ortaokul sınavı vardı. Sınav saat 10.15'te başlarken 10.00'dan sonra içeriye kimse alınmadı. Anadolu Üniversitesi'nde sınava girecek olanların oluşturduğu kuyruğun metrelerce uzadığı anlar görüntülenirken, onlarca araç sebebi ile oluşan trafik yoğunluğu ve tıkanmalar kameralara yansıdı.

Güvenlik görevlileri öğrencileri sınava yetiştirdi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda sınav salonunun yer aldığı Anadolu Üniversitesi kampüsündeki tecrübeli güvenlik görevlileri, öğrencileri sınav yerlerine yönlendirmekle kalmayıp geç kalanlara da yardımcı oluyor. Dokuz yıldır Anadolu Üniversitesi'nde çalışan Güvenlik Vardiya Sorumlusu İbrahim Cantürk durumu şöyle anlatıyor:

"Sınav zamanlarında öğrencilerimiz geç kaldığı zaman güvenlik müdürlüğümüze ait kampüsümüzde yer alan iki aracımız var. Sınava son 5-10 dakika kala özellikle uzak mesafelerdeki öğrencilerimizi resmi araçlarımızla sınava yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de yaşandı aynı olaylar. Çok memnun kalıyorlar. Mesela şimdi bir arkadaşımız kimliğini unutmuştu, onu Edebiyat Fakültesi'nin önünden aldım Espark'ın oraya götürdüm. Dört dakika içerisinde gidiş ve dönüşümüzü tamamlayarak öğrencimizi sınava yetiştirdik. Tabii onlara da sürpriz olduğu için 'Allah razı olsun, teşekkür ederiz' gibi tepkiler geliyor, çok memnunlar".

Veliler çocuklarını bekledi

Çocuğuna eşlik etmek için sınava gelen veliler, sınavın başlaması üzerine bekleyişlerine başladılar. 130 dakika sürecek olan sınav boyunca etraftaki kafelerden çay ve kahve gibi sıcak içecekler alıp soğuk kasım sabahında içlerini ısıtmaya çalışan veliler, herkesin başarılı olmasını istediklerini söyledi. Velilerden Ahmet Demir, "Oğlum ve kızım girdi sınava. Şu anda bekliyoruz. Çocuklarım kadar ben de heyecanlıyım. Kendi çocuklarıma ve bütün çocuklarımıza başarılar dilerim. Zaten ben bu civarlarda oturuyorum. Sınava girmeden önce çocuklarımın nerede sınava gireceklerini araştırdık. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Tabii son saatlerde bayağı bir trafik yoğunluğu olsa da güvenlikçi arkadaşlar sağ olsunlar ellerinden gelenleri yaptılar. Trafikte herhangi bir aksaklık da olmadı. Dershaneler ve okullar kapalı olduğu için çevrimiçi olarak çalıştılar. Kızımın öğretmenleri sürekli çevrimiçi ders verdiler. Hiç sıkıntımız olmadı" dedi.

"Çocuklarımıza başarılar diliyorum"

Sınava kendi araçlarıyla geldikleri için problem yaşamadıklarını belirten bir diğer veli Yasemin Töre, "Saat sekizde evden çıktık ve evden çıkmanın avantajını yaşadık bugün. Çocuğum lise mezunu ve mezun olduktan sonra evdeydi. Elinden geleni yaptığına inanıyorum, umarım Allah yardımcısı olur. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Şimdi sınavda çok heyecanlılar, umarım kendi amaçladıkları hedefi tuttururlar" şeklinde konuştu.

Adayların sınava yetişme telaşı
Adayların sınava yetişme telaşı
Adayların sınava yetişme telaşı
Adayların sınava yetişme telaşı

Anadolu Üniversitesi, kızım dizisi, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adayların sınava yetişme telaşı - Son Dakika


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