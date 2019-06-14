Adayların YKS maratonu yarın başlıyor
1 saat önce
ÖSYM tarafından düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı 2019-YKS yarın ve pazar günü yapılacak.
ÖSYM tarafından düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı 2019-YKS yarın ve pazar günü yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:53
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