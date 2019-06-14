Son Dakika Haberleri: Adayların YKS maratonu yarın başlıyor
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Adayların YKS maratonu yarın başlıyor

1 saat önce

ÖSYM tarafından düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı 2019-YKS yarın ve pazar günü yapılacak.

Adayların YKS maratonu yarın başlıyor, System.String[]
ÖSYM tarafından düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı 2019-YKS yarın ve pazar günü yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:53 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi
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