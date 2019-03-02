Son Dakika Haberleri: Adaylığı Düşürülen CHP'li Çalkaya'nın Yerine Eşi Aday Gösterildi

Adaylığı Düşürülen CHP'li Çalkaya'nın Yerine Eşi Aday Gösterildi

42 dakika önce

İzmir'de, yerel seçimler için yeniden aday gösterilen ancak YSK tarafından adaylığı düşürülen CHP'li Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi.

Adaylığı Düşürülen CHP'li Çalkaya'nın Yerine Eşi Aday Gösterildi, System.String[]
İzmir'de, yerel seçimler için yeniden aday gösterilen ancak YSK tarafından adaylığı düşürülen CHP'li Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi.

Balçova'da üç dönem belediye başkanlığı yapan ve dördüncü dönem için yeniden aday gösterilen CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle YSK'ya yapılan itiraz üzerine düşürüldü. CHP Genel Merkez tarafından Balçova Belediye Başkan adaylığı için Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi, iki çocuk annesi Fatma Çalkaya aday olarak gösterildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:08 Kaynak: İHA

Mehmet Ali Çalkaya, Balçova, Cumhuriyet Halk Partisi, Çalkaya, Politika
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