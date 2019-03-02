Adaylığı Düşürülmüştü: Eşi Aday Gösterildi
1 saat önce
İzmir'de, yerel seçimler için yeniden aday gösterilen ancak YSK tarafından adaylığı düşürülen CHP'li Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi.
İzmir
'de, yerel seçimler için yeniden aday gösterilen ancak YSK tarafından adaylığı düşürülen CHP
'li Balçova
Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya
yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi. Balçova'da üç dönem belediye başkanlığı yapan ve dördüncü dönem için yeniden aday gösterilen CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle YSK'ya yapılan itiraz üzerine düşürüldü. CHP Genel Merkez
tarafından Balçova Belediye Başkan adaylığı için Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi, iki çocuk annesi Fatma Çalkaya aday olarak gösterildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:51 Kaynak: İHA
CHP Eski Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
CHP, Balçova Belediye Başkanlığı İçin Adaylığı Düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'nın Yerine Eşini Aday Gösterdi
10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı
Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi