Adaylığıyla Seçim Yarışına Renk Katıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki muhtar adayı Ayhan Sağdıç, afişlerle süslediği minibüsü ve kendine özgü sloganlarıyla seçim yarışına renk katıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki muhtar adayı Ayhan Sağdıç, afişlerle süslediği minibüsü ve kendine özgü sloganlarıyla seçim yarışına renk katıyor.





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçeye bağlı Çiftepınar Mahallesi'nde muhtar adayı olan Sağdıç, muhtarlığı kazanmak için sloganlarının yazılı olduğu afişlerin süslediği minibüsüyle sokak sokak dolaşıyor.



Belediye başkan adaylarını anımsatan şekilde seçim kampanyasını yürüten, minibüsüyle müzik eşliğinde dolaşan Sağdıç, ilçenin kalabalık noktalarında aracını durdurarak, seçilmesi halinde gerçekleştirmek istediği projelerini anlatıyor.



İlçede renkli kişiliğiyle tanınan Sağdıç, 5 rakibiyle mücadele ettiği yerel seçimler için bulduğu sıra dışı sloganlarla seçmenin de dikkatini çekmeyi başarıyor.



Sağdıç'ın seçim kampanyasında kullandığı "Muhtarlık ek işimiz değil, tek işimiz olacak", "Destek sizden, hizmet bizden" ve "Ver yetkiyi, gör etkiyi" sloganları çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor.



"Farklı bir yöntemle seçim yarışına girdim"



Çevresindeki insanların ısrarları üzerine muhtar adayı olmaya karar veren Sağdıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı olmayı sevdiği için bu şekilde sıra dışı bir yöntemle seçim çalışması yürüttüğünü anlattı.



Sağdıç, "Mahallemizde şu an 7 bin 13 seçmen var. Bunun yaklaşık 3 bin kadarını memurlar oluşturuyor. Özellikle bu kesim üzerinde etkisi olsun diye aracımı üzerinde sloganlarımın da yazılı olduğu afişlerle süsledim ve 'Ya Allah, bismillah' diyerek farklı bir yöntemle seçim yarışına girdim. Minibüsümle müzik eşliğinde ev ev, kapı kapı dolaştım ve seçilmem halinde yapacaklarımı anlattım. Allah razı olsun herkes de iyi karşıladı." diye konuştu.



Seçim sloganlarının da halkın beğenisini topladığını dile getiren Sağdıç, şöyle devam etti:



"Elime kalem, kağıt aldım ve herkesten farklı, sıra dışı bir slogan bulmak istedim. Bunu başardığımı da düşünüyorum. 'Muhtarlık ek işimiz değil, tek işimiz olacak', 'Destek sizden, hizmet bizden' ve 'Ver yetkiyi, gör etkiyi' şeklindeki sloganlarım kulağa hoş geldiği için vatandaşlarımız çok sevdi."



Çiftepınar Mahallesi'nde oturan Abdurrahman Tilaver ise Sağdıç'ın ilçe genelinde tanınan, sevilen birisi olduğunu ve mahalleden 6 adayın yarışacağı yerel seçimlerde kendisini destekleyeceğini söyledi.



"Sloganlarıyla, vaatleriyle gayet başarılı"



Mahalle sakinlerinden Musa Bilen de muhtar adayı Sağdıç'ı çocukluğundan beri tanıdıklarını belirtti.





Sağdıç'ın renkli ve farklı kişiliğe sahip olduğunu anlatan Bilen, "Tabi bu farklı ve renkli yapısını seçimler için de kullandı. Gördüğünüz gibi afişlerle kendisine özgü seçim aracı yaptı. Sloganlarıyla, vaatleriyle olsun gayet başarılı şekilde devam ediyor ve kendisini destekliyoruz." dedi.

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