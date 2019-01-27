Son Dakika Haberleri: Adaylık Sürecimizi 19 Şubat'a Kadar Bitirmek İstiyoruz"

Adaylık Sürecimizi 19 Şubat'a Kadar Bitirmek İstiyoruz"

26 dakika önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Diğer siyasi partiler adaylarını yaklaşık 2-2,5 ay önce açıklamalarına rağmen seçim propagandalarını başlatmadıklarını görüyoruz.

Adaylık Sürecimizi 19 Şubat'a Kadar Bitirmek İstiyoruz
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Diğer siyasi partiler adaylarını yaklaşık 2-2,5 ay önce açıklamalarına rağmen seçim propagandalarını başlatmadıklarını görüyoruz. Siyasi propagandayı 4-5 ay aynı tempoda yürütebilmek oldukça çok zor. Biz de adaylık sürecimizi 19 Şubat'a kadar bitirmek istiyoruz." dedi.

Uysal, termal bir otelde düzenlenen Demir-Yol İş Sendikası Afyonkarahisar Şubesinin 11. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Uysal, Genel Kurul'un ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçim takviminin 2 Ocak tarihinde başladığını söyledi.

Parti organlarıyla kademe kademe istişareler yaptıklarını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

" Türkiye'de 16 Nisan referandumu ile 24 Haziran seçimleriyle birlikte iki kutuplu siyasete yeniden evrildiğimizi görüyoruz. Demokrat Parti olarak, kendi amblemimiz, ismimiz ve adaylarımızla, dayatmalara karşı milletimizin mahkum olmadığını gösterebilmek adına, Türkiye'nin her noktasında azami düzeyde bulunmak istiyoruz. Ayrıca, değişen rekabet süreçlerinin de farkındayız. Biz de bu konuda kendi değerlendirmelerimizi yapıyoruz. 19 Şubat'a kadar ilk listelerimizi teslim edeceğiz. Mart'taki kesinleşme sürecinin ardından netleşen adaylarımızı kamuoyuyla paylaşacağız."

"19 Şubat'a kadar bitirmek istiyoruz"

Yerel seçim sürecinin ilerleyen günlerde daha da gerginleşeceğine işaret eden Uysal, "Diğer siyasi partiler adaylarını yaklaşık 2-2,5 ay önce açıklamalarına rağmen seçim propagandalarını başlatmadıklarını görüyoruz. Siyasi propagandayı 4-5 ay aynı tempoda yürütebilmek oldukça çok zor. Biz de adaylık sürecimizi 19 Şubat'a kadar bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:38 Kaynak: AA

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