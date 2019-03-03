Son Dakika Haberleri: Adcolony'den Kobilere Destek Kampanyası, Tam 500 Dolar!

Adcolony'den Kobilere Destek Kampanyası, Tam 500 Dolar!

1 saat önce

AdColony'den Kobilere Destek Kampanyası AdColony 1.4 milyar kullanıcı erişimi ile beraber dünyanın en büyük mobil reklam platformları arasında yer alıyor.

Adcolony'den Kobilere Destek Kampanyası, Tam 500 Dolar!, System.String[]
AdColony'den Kobilere Destek Kampanyası


AdColony 1.4 milyar kullanıcı erişimi ile beraber dünyanın en büyük mobil reklam platformları arasında yer alıyor. Mobil reklam sektörünü büyütme ana misyonu ile beraber kullanıcılara reklam anlamında en yüksek kalitede etkileşim ile ulaşmaya odaklanan Adcolony; kendi aracılığıyla yaratılan reklam hesapları üzerinden 500 dolarlık teşvik fırsatı sunuyor. İşte AdColony'den Kobilere Destek Kampanyası hakkında bilmek isteyecekleriniz!

LinkedIn'in Türkiye satış ortağı AdColony, LinkedIn'in profesyonel ortamını Kobilerin daha etkin kullanması için bir destek kampanyası hazırladı. Bilinirlik ve ticari faydaları Kobilere sunmak isteyen LinkedIn mecrasında farklı ticaret kuruluşlarına üye olan, yurtdışına ihracat yapan,  kısıtlı kaynağa sahip her büyüklükteki firmaların küçük ve orta ölçekli projelerine destek olmak üzere fırsat sunuyor.

Bu fırsat sayesinde şirketler, AdColony aracılığıyla yaratılan reklam hesapları üzerinden gerçekleştireceği yayınlarında 1.000$ tutarındaki ilk harcamalarında sadece tutarın yarısı kadar faturalandıracak. Kısaca AdColony şirketlere 500$ değerinde bir teşvik fırsatı sağlamış olacak.

AdColony Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika Pazarları Büyüme ve Müşteri İlişkileri Direktörü Melike Kırtepe, konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

"Türkiye'de ki küçük ve orta ölçekli girişimlerin gelişip büyümesine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Hali hazırda birçok firma ile buluşarak LinkedIn'i tanıtıyor, LinkedIn pazarlama çözümleri ve dijitalde reklam kullanımı hakkında eğitimler düzenliyoruz. LinkedIn reklam yönetimi sürecinden bahsettiğimiz eğitimlerle iş ortaklarımızın LinkedIn'i verimli kullanarak yatırımlarının karşılığını alacağı bir iş planı tasarlıyoruz. " dedi.

Dijital reklamın gücü yadsınamaz ama  bir yandan da internet kullanıcılarının kafasındaki en büyük soru işareti ulaştıkları içeriklerin güvenilirliği! AdColony  ve Nielsen yaptıkları araştırma ile bu sorunun cevabını aradılar. Araştırmanın sonuçlarına göre 18-55 yaş arası internet kullanıcılarının en güvenilir buldukları sosyal mecra LinkedIn oldu!

Farklı sosyal medya araçları ile karşılaştırıldığında kullanıcılar LinkedIn'i alanında tek olması yönü ile daha değerli buluyor. Sosyal medya kullanıcılarına göre en güvenilir içeriklere LinkedIn'de ulaşılıyor. LinkedIn üyelerine göre bu mecrayı diğer sosyal medyalardan ayıran özellikler kendilerini geliştirmesine yardımcı olması, sektörden güncel haberleri barındırması ve tecrübe, bilgi, deneyim ve başarı hikayelerine erişilebilen bir platform olması.

AdColony de bu sebeple en doğru reklam çözümünü  küçük ve orta ölçekli işletmelere LinkedIn kampanyası yaratarak sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com

Türkiye, Teknoloji
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