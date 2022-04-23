Add Başkanı Bozkurt: "Bu Milleti Açlığa Mahkum Eden Düzen Değişmelidir" - Son Dakika

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Mustafa Bozkurt, "Sosyal güvenlik sistemini çürüten, istihdam yaratamayan, sürekli cari açık yaratan, emekliyi, işçiyi süründüren, faiz lobisine çalışan bu neoliberal ekonomi politikalarından kurtulacağız. Bu milleti açlığa mahkum eden düzen değişmelidir. Yıkılsın bu düzen, millet bu düzene mahkum değil" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti" teması ile Ankara'da toplantı düzenledi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, daha sora Eylül Çınar isimli kız çocuğu Andımız'ı okudu. Etkinlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının, TBMM'nin açılış hikayesinin bulunduğu sinevizyon gösterimi yapıldı. Çankaya Belediyesi Bandosu, etkinlikte performans sergiledi. Etkinliğe siyasi partiler davet edilmedi, yalnızca demokratik kitle örgütleri ve dernekler çağrıldı.

ADD'nin birçok şehirden üyesinin katıldığı etkinlikte Başkan Mustafa Bozkurt, "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu"nu açıkladı.

"ATATÜRK, TÜRK RÖNESANSINI YARATTI"

Bozkurt, çağrılarının halka, demokratik kitle örgütlerine, siyaset gruplarına olduğunu vurgulayarak "Milletin içine düştüğü durumu görüyoruz. Herkesin görevi devletin mayasındaki hamuru çürütmemektir, yoksa o maya çürürse ne hamur olur ne de ekmek olur. Kemalist devrimcilerin devletin hamuruna kattıkları mayası eksilmemelidir" dedi. Dünyadaki gelişmelerin göz önüne alındığında yeniden Atatürk cumhuriyetinin, ilkelerinin kurtuluşun tek yolu olduğunun altını çizen Bozkurt, "Atatürk, sadece 10 yılda, bir toplumu tepeden tırnağa değiştirdi, Türk rönesansını yarattı, elimizde böyle bir hazine varken neoliberal politikalardan medet ummak, bin yıl önceki dogmalara tutunmak hatadır" diye konuştu.

Vatanın hudut ve namus olduğunu, yargı erkine sahip olmanın bir ulusun boynunun borcu olduğunu ifade eden Bozkurt, "Laiklik kubbesi yıkılırsa, AKP'si, MHP'si, CHP'si, İYİ Parti'si vs. inananı inanmayanı altında kalır. Laik cumhuriyet sonsuza kadar yaşatılmalıdır" dedi. ADD Başkanı Bozkurt'un konuşması şöyle:

"TÜRKİYE TÜRKİYE'DEN ÜRETİLMELİDİR"

"Akraba kayırmaya, yolsuzluğa, rüşvete, israfa batmış milletlerin parası pul olur. Paramız pul olsun istemiyorsak üretime yönelmeliyiz. Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmalıyız. Cumhuriyeti kuran millettir, başka milletin ayağa kaldırmasına ihtiyacı yoktur. Üniter ulus devletimizi gözümüz gibi korumalıyız. Bugün bu ülkede demokrasi beş müteahhit için var; işçi, emekçi için yok. Bugün demokrasinin adı Kemalist cumhuriyettir. Herkese sesleniyorum; Türkiye Türkiye'den yönetilmelidir.

"LAİK EĞİTİM YENİDEN KURULMALI"

Cumhuriyetin laik eğitimini yeminden kurmalıyız. Üniversitelerin özerkliğini bağımsız ve eleştirel eğitim için yeniden kurmalıyız. Ara eğitim kademeleri için köy enstitüleri gibi bir sistem kurmalıyız. Bu ülkenin çocuklarını, umudu yurt dışında arama utancından kurtarmalıyız.

"YERLİ ÜRETİM TEŞVİK EDİLMELİ"

İlaç sanayimiz yok edildi, hekimlerin yazdığı reçeteler Türkiye'de yok. Bu ülkede aşı üretilemiyor; bu ülke onun bunun kapısında aşı dilenecek bir ülke değildi. Yeniden toplumsal, kamusal sağlık sistemi kurulmalı, ilaç sanayinde yerli üretim teşvik edilmeli.

"ATATÜRK İÇİN KADIN İNSAN OLDUĞU İÇİN EŞİTTİR"

Mustafa kemal için kadın insan olduğu için eşittir. Kadın ve erkek fıtraten eşit değil diyen kusura bakmasın. Bunun hiçbir karşılığı yoktur. Kadını erkeğe eşit yapmayacağız; Atatürk'ün bakışıyla kadını "Sen başta gezmeye layıksın" dediği yere koyacağız. İstanbul Sözleşmesi'ne mutlaka geri dönülecek. Çocuk ve gelin sözcüğü asla yan yana gelmeyecek; bu ayıbı millete yaşatmaya kimsenin hakkı yok.

"YIKILSIN BU DÜZEN, MİLLET BU DÜZENE MAHKUM DEĞİL"

Sosyal güvenlik sistemini çürüten, istihdam yaratamayan, sürekli cari açık yaratan, emekliyi, işçiyi süründüren, faiz lobisine çalışan bu neoliberal ekonomi politikalarından kurtulacağız. Sebep olan üretimsizliktir; faizin, enflasyonun sebebi üretimsizlik. Kemalist iktisadi üretim sistemi yeniden devletin ekonomi politikası olmalıdır. Üretim seferberliğini başlatmalı, tarım ve hayvancılığı yeniden geliştirmeliyiz. Ülkenin çiftçileri perişan, 126 ülkeden gıda ürünü ithal ediyoruz. Bu milleti açlığa mahkum eden düzen değişmelidir. Yıkılsın bu düzen, millet bu düzene mahkum değil.

"ASKERİ OKULLARI YENİDEN AÇACAĞIZ"

10 milyona yakın geçici sığınmacımız var. Bu sorun ülkeyi bölmek için emperyal bir oyun bu, herkes evine gitmeli. Orduyu siyasetin etkisinden kurtaracağız, cumhuriyet değerlerini savunan amirallerden elinizi çekin. Ordu bu ülkenin namusudur; askeri okulları yeniden açacağız. Demokratik siyasi partiler yasası yeniden tesis edilmeli. Anayasaya saygılı olmak koşulu ile herkesin örgütlenmesinin önündeki engel kaldırılmalı.