ADD Genel Başkanı Altınışık'tan Beyşehir'deki tarihi konağa ziyaret - Son Dakika

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Konya'da 1907 yılında inşa edilen ve 1919 yılında Beyşehir'deki Kuvayımilliye kurucularından Süleyman Sırrı Koydemir tarafından karargah olarak kullanılan tarihi konağı ziyaret etti.

Altınışık, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da tescil edilerek koruma altında bulundurulan ancak bakımsızlık nedeniyle tamamen çökme tehlikesi bulunması nedeniyle restore edilerek yeniden ayağa kaldırılması beklenilen tarihi konak önünde açıklamalarda bulundu.

Tarihi konağa sahip çıkılarak aslına uygun şekilde restore edilecek olmasından dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getiren Altınışık, bu konuya hassasiyetle bakmak zorunda olduklarının altını çizerek, "Hangi konudur bu? Atatürk, Milli Kurtuluş Savaşı ve elbette ki Milli Kurtuluş Savaşı'mızın sürecinde yer alan binalar, yapılar, eserler, bizim benliğimizi ifade eden ve gösteren yapılardır. Bu yapıların yok olmaması lazım." dedi.

ADD Genel Merkezi olarak Türkiye'nin her yerinde bu tür yapı ve tarihi eserlere sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Altınışık, Bu tür yapılara sahip çıkmak, gerçek anlamda yerli ve milli olmayı gerektirir. Sahip çıkanları bu vesile ile kutluyoruz. Bizim söyleyeceğimiz şey budur, ama bundan sonrasını da takip edeceğiz, ne ölçüde bu bina aslına rücu ettirilecek, aslına uygun şekilde yapılandırılacaksa bunların hepsi önemli. Bizim bu tür eserlere sahip çıkarak gelecek nesillere bırakmamız lazım." diye konuştu.

CHP Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt da tarihi konağa sahip çıkıldığını görmenin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek, "Özellikle Konya Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza konuya el attıkları için teşekkür etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.