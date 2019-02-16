Add Havza Şubesi 100. Yıl Yemeği

Atatürk ve silah arkadaşlarının 1919 yılında Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Havza Şubesi tarafından birlik yemeği düzenlendi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 1919 yılında Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Havza Şubesi tarafından birlik yemeği düzenlendi.



İlçedeki bir otelde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Murat İkiz, ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, ADD Havza Şube Başkanı Hayriye Sevda Kurtiş, CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban, CHP Havza Belediye Başak adayı Mehtap Yeşilbaş Demiralp ile davetliler katıldı.



İkiz, 100. yıl kutlamalarının Havza için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Atatürk Havza'da 18 gün kaldı ve Milli Mücadele'yi Havza'da planladı, buradan başlattı. Havza olarak bunu, bugüne kadar iyi anlatamadık. İnşallah bundan sonraki süreçte Havza kendini daha iyi anlatacak." dedi.





Kurtiş de Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılına az bir süre kala 1919 ruhunu canlı tutmak adına birlik ve beraberlik yemeği düzenlediklerini anlatarak, "Atatürk ve silah arkadaşlarının o günkü azimleriyle bugünlere geldik. Bizi bugünlere getiren ilke ve devrimlere sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Özkefeli ise Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı için hazırlıklara başlandığını dile getirerek, "Yaklaşık 60 sivil toplum örgütüyle 100. Yıl Platformunu kurduk. Coşkulu etkinlikler ve 1919 ruhuyla kutlamalarımızı yapacağız." diye konuştu.

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