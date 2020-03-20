ADD Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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ADD Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer, trafik kazasında hayatını kaybetti
6 saat önce
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer yaşamını yitirdi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer yaşamını yitirdi.
Yetkin B. idaresindeki 39 TH 274 plakalı tır, Pancarköy yakınlarında, Melek Esmer'in kullandığı 39 NL 626 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Esmer'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Yetkin B. ise ifade işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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