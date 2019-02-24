Add Yeni Başkanını Seçti
13 dakika önce
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) başkanlığına, Hüseyin Emre Altınışık seçildi.
Atatürkçü Düşünce Derneği
(ADD) başkanlığına, Hüseyin Emre
Altınışık seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez
Yönetim Kurulu bugün toplandı.
Toplantıda, Genel Başkanlığa Hüseyin Emre Altınışık seçildi.
Genel Başkan Yardımcılığına Tolga Kale
, Genel Sekreterliğe Ersan Petekkaya, Genel Sekreter yardımcılıklarına Melek Esmer ve Sevil Nazan Keskin
getirildi.
Yönetim Kurulu, Anıtkabir
ile derneğin Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un kabrini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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