Etiyopya'da Çin'in Sponsorluğunda Bayrak Yarışı Düzenlendi - Son Dakika
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Etiyopya'da Çin'in Sponsorluğunda Bayrak Yarışı Düzenlendi

11.10.2022 15:01
Etiyopya'da Çin'in Sponsorluğunda Bayrak Yarışı Düzenlendi

ADDİS ABABA, 11 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin'in sponsorluğunda gerçekleşen ve profesyonel ve amatör yarışçıların yer aldığı 8 kilometrelik bayrak yarışına katılan insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

ADDİS ABABA, 11 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin'in sponsorluğunda gerçekleşen ve profesyonel ve amatör yarışçıların yer aldığı 8 kilometrelik bayrak yarışına katılan insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Addis Ababa, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da Çin'in Sponsorluğunda Bayrak Yarışı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'da Çin'in Sponsorluğunda Bayrak Yarışı Düzenlendi - Son Dakika
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