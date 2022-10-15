Unocha, Etiyopya'nın Güneyinde Kolera Salgını Uyarısı Yaptı - Son Dakika
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Unocha, Etiyopya'nın Güneyinde Kolera Salgını Uyarısı Yaptı

15.10.2022 15:04
Unocha, Etiyopya'nın Güneyinde Kolera Salgını Uyarısı Yaptı

ADDİS ABABA, 15 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Etiyopya'nın güneydoğu kesiminde kolera vakalarının artması üzerine salgının yayılması konusunda uyarıda bulundu.

ADDİS ABABA, 15 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Etiyopya'nın güneydoğu kesiminde kolera vakalarının artması üzerine salgının yayılması konusunda uyarıda bulundu.

UNOCHA, Perşembe günü geç saatlerde yayınlanan son durum güncelleme raporunda, 10 Ekim itibarıyla, Bale bölgesindeki üç ilçe Harana Buluk, Berbere ve Delo Mena'da yaklaşık 191 kolera vakası rapor edildiğini bildirdi.

UNOCHA, bu dönemde dört ilişkili ölümün rapor edildiğini ve kümülatif vaka ölüm oranının yüzde 2,09 olduğunu belirtti.

UNOCHA'ya göre, ilk kolera vakası 27 Ağustos'ta Harana Buluk ilçesinde bildirildi. 18 Eylül'de Berbere ilçesinde ikinci kolera vakası bildirildi ve onu 3 Ekim'de şüpheli vakaların bildirildiği Delo Mena ilçesi izledi.

UNOCHA, kontamine su noktalarından güvenli olmayan su kullanımının salgının en olası nedeni olduğunu söyledi.

Su ve sanitasyon hizmetlerine sınırlı erişim, açık dışkılama gibi kötü hijyen uygulamaları ve su arıtma seçeneklerinin eksikliği, hastalığın bu üç ilçede hızla yayılmasına katkıda bulunan faktörler arasında yer alıyor.

UNOCHA'dan alınan rakamlar, etkilenen üç bölgede her gün yeni şüpheli vakaların rapor edildiğini gösteriyor. Şu anda, üç ilçede mevcut Kolera Tedavi Merkezinde 15 aktif vaka var ve hastaların yüzde 71'i ciddi dehidrasyon semptomları yaşıyor.

UNOCHA, halkın hareketliliği nedeniyle salgının Güney ve Doğu Oromia, Güney Milletler, Milliyetler ve Halk Bölgesi ve Somali Bölgesi dahil olmak üzere sınır bölgelere yayılma riskinin yüksek olduğu konusunda uyardı. Bale bölgesi, artan yetersiz beslenme vakaları ve kızamık salgını raporlarıyla kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olmaya devam ediyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yakın zamanda yaptığı açıklamada, Etiyopya şu anda yakın tarihin en şiddetli kuraklıklarından birini yaşadığı için son kolera salgınının kuraklıkla bağlantılı olduğunu belirtti.

IFRC, kuraklıktan kaynaklanan koleranın, özellikle birçok insanın arıtılmamış su kaynaklarına maruz kaldığı kırsal alanlarda, güvenli içme ve pişirme suyunun erişilebilirlik ve mevcudiyetinin sınırlı olması gibi bir dizi bileşik faktörden kaynaklandığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Etiyopya, su, Güncel, Son Dakika

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