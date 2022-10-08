Unocha, Etiyopya'nın Güneyinde Kolera Salgınıyla İlgili Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Unocha, Etiyopya'nın Güneyinde Kolera Salgınıyla İlgili Uyarıda Bulundu

08.10.2022 15:52
Unocha, Etiyopya'nın Güneyinde Kolera Salgınıyla İlgili Uyarıda Bulundu

ADDİS ABABA, 8 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Cuma günü Etiyopya'nın güneydoğu kesiminde kolera salgınının yayılmasıyla ilgili uyarıda bulundu.

ADDİS ABABA, 8 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Cuma günü Etiyopya'nın güneydoğu kesiminde kolera salgınının yayılmasıyla ilgili uyarıda bulundu.

UNOCHA, son durum güncelleme raporunda, Etiyopya hükümeti ve sağlık ortaklarının 2022 yılının Eylül ayı sonundan bu yana Oromia bölgesinin Bale kesiminde bir kolera salgınıyla mücadele ettiğini söyledi.

UNOCHA'dan alınan rakamlar, 5 Ekim itibarıyla salgının üç bölgeye yayılarak toplam 155 vakanın rapor edildiğini gösterdi.

UNOCHA'ya göre Bale genelinde Berbere bölgesinde 81, Harena Buluk bölgesinde 69 ve Delo Mena bölgesinde 5 vaka daha rapor edildi.

Salgının komşu Borena, Doğu ve Batı Hararge, Guji ve Batı Arsi bölgelerine yayılma riski olduğu konusunda da uyarıda bulunuldu.

UNOCHA açıklamasında, "Salgını azaltma ve mücadele hükümet ve sağlık ortakları tarafından sürüyor fakat bu mücadelenin acil bir şekilde artırılması gerekiyor" denildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yakın zamanda yaptığı açıklamada, şu anda Etiyopya'nın Oromia bölgesinin kısa süre önce en şiddetli kuraklıklarından birini yaşadığı için son kolera salgınının kuraklıkla bağlantılı olduğunu, bu nedenle de en kötü etkilenen bölgelerden biri haline dönüştüğünü ifade etti.

IFRC, kuraklıkla ilişkili koleranın pek çok bileşik faktörden kaynaklandığını söyledi. Bu faktörler arasında özellikle birçok insanın arıtılmamış su kaynaklarına maruz kaldığı kırsal alanlarda güvenli su içme ve yemek pişirme olanaklarının sınırlı erişimi ve kullanılabilirliği yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre vibrio cholerae bakterisi ile kontamine olmuş yiyecek veya suyun yutulmasından kaynaklanan akut bir ishal enfeksiyonu olan kolera, halk sağlığı için küresel bir tehdit yaratmaya ve eşitsizlik ve sosyal gelişme eksikliğinin bir göstergesi olmaya devam ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Unocha, Etiyopya'nın Güneyinde Kolera Salgınıyla İlgili Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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