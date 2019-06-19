Son Dakika Haberleri: Addis Ababa'da motosiklet kullanımı yasaklandı
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Addis Ababa'da motosiklet kullanımı yasaklandı

59 dakika önce

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da suç oranını azaltmak için motosiklet kullanımı yasaklandı.

Addis Ababa'da motosiklet kullanımı yasaklandı, System.String[]
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da suç oranını azaltmak için motosiklet kullanımı yasaklandı. 7 Temmuz'dan itibaren yasak başlayacak.

Başkent Addis Ababa'da artan hırsızlık ve suç olayları dolayısıyla motosiklet kullanımı yasaklandı. Addis Ababa'da 7 Temmuz'dan itibaren motosiklet kullanılamayacak. Addis Ababa Şehir Yönetimi Başkan Yardımcısı Takele Uma, şehirdeki elçilikler ve posta hizmetleri dışında tüm motosiklet kullanımına yasak getirildiğini açıkladı. Uma, son yıllarda trafik sıkışıklığını önlemenin bir aracı olarak motosiklet kullanımının arttığını, Kenya gibi diğer birçok Afrika ülkesinde yaygın olarak kullanılmadığını belirtti. Motosiklet kullanımın yaygınlaşmasıyla hırsızlık oranında artış olduğu öne sürülüyor. - ADDİS ABABA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
Etiyopya, Addis Ababa, Motosiklet, 3. Sayfa
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