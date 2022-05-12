ADDİS ABABA - Etiyopya'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı - Son Dakika
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ADDİS ABABA - Etiyopya'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı

12.05.2022 23:56

Afrika Birliği ülkelerinin bayraklarından detay Toplantıya katılanlardan detaylar Afrika Birliği Dış İlişkiler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye'nin konuşma yapması Fotoğraf çekimi ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14.

Afrika Birliği ülkelerinin bayraklarından detay

Toplantıya katılanlardan detaylar

Afrika Birliği Dış İlişkiler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye'nin konuşma yapması

Fotoğraf çekimi ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Afrika ülkelerinden çok sayıda temsilci katıldı. Toplantıya katılan Afrika Birliği Dış İlişkiler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye, konuşma yaptı.

ADDİS ABABA - Etiyopya'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı
ADDİS ABABA - Etiyopya'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı
ADDİS ABABA - Etiyopya'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı
ADDİS ABABA - Etiyopya'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı

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Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ADDİS ABABA - Etiyopya'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADDİS ABABA - Etiyopya'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı - Son Dakika
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