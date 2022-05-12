ADDİS ABABA - Etiyopya'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı - Son Dakika

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Afrika Birliği ülkelerinin bayraklarından detay

Toplantıya katılanlardan detaylar

Afrika Birliği Dış İlişkiler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye'nin konuşma yapması

Fotoğraf çekimi ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği Güvenlik ve Savunma Teknik Komitesi 14. Olağan Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Afrika ülkelerinden çok sayıda temsilci katıldı. Toplantıya katılan Afrika Birliği Dış İlişkiler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye, konuşma yaptı.