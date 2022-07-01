ADDİS ABABA - Etiyopya: Tigray'a Hazarin ayı boyunca insani yardımlar devam etti - Son Dakika
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ADDİS ABABA - Etiyopya: Tigray'a Hazarin ayı boyunca insani yardımlar devam etti

01.07.2022 00:37

Etiyopya hükümeti Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Tigray'ın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerine de gıda, akaryakıt ve tıbbi malzeme yardımlarının Haziran ayı boyunca sevk edildiğini söyledi.

Etiyopya hükümeti Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Tigray'ın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerine de gıda, akaryakıt ve tıbbi malzeme yardımlarının Haziran ayı boyunca sevk edildiğini söyledi.

Etiyopya'da ordu ve TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti.

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Kaynak: AA

Başbakanlık, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADDİS ABABA - Etiyopya: Tigray'a Hazarin ayı boyunca insani yardımlar devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADDİS ABABA - Etiyopya: Tigray'a Hazarin ayı boyunca insani yardımlar devam etti - Son Dakika
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