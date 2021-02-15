ADDİS ABABA - Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmi 650 milyon dolara çıktı - Son Dakika

ADDİS ABABA - Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmi 650 milyon dolara çıktı

15.02.2021 12:29
ADDİS ABABA - Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmi 650 milyon dolara çıktı, System.String[]

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin son 2 yılda 200 milyon dolar artarak 650 milyon dolara çıktığını söyledi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin son 2 yılda 200 milyon dolar artarak 650 milyon dolara çıktığını söyledi.

Büyükelçi Alp, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in Türkiye'ye resmi ziyareti öncesi iki ülke ilişkilerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkileri "mükemmel" olarak tanımlayan Alp, bunun son yıllarda ekonomik bağların güçlenmesine de önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çekti.

Alp, Etiyopya ve Türkiye'nin insani politikası güçlü, terörle mücadele konusunda çok şey yaşamış iki ülke olduğunu vurgulayarak, her iki ülkenin de uluslararası arenada birbirini desteklemesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye, Çin'den sonra en büyük yatırımcı"

19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti ile Etiyopya İmparatorluğu arasında kurulan diplomatik bağın Cumhuriyet döneminde güçlendiğini hatırlatan Alp, halihazırda Türkiye'nin Çin'den sonra Etiyopya'daki en büyük yatırımcı konumuna geldiğini ifade etti.

Alp, "Etiyopya'da Çin'den sonra ikinci en büyük yatırımcı Türkiye, hatta Çin'den daha fazla üretim yapıyoruz. Yaklaşık 200 Türk firması, 30 bin kişiye istihdam sağlıyor dolayısıyla yüz binlerce insan ekmeğini bu firmalardan sağlıyor. Ticari hacmimiz son 2 yılda 200 milyon dolar kadar arttı ve 650 milyon dolarlara çıktı." dedi.

Bu yatırımların teknoloji ve bilgi birikiminin Etiyopyalılara akışını da beraberinde getirdiğinin altını çizen Alp, ülkede son dönemde yaşanan bazı olumsuz gelişmelere rağmen ticaret hacmindeki ivmenin hızla yukarı çıkmayı sürdürdüğünü aktardı.

Alp mevcut ilgiyi, "Türk iş adamlarımız ve kadınlarımız en zor zamanda bile gelmeye devam ediyor. Son olarak Tigray operasyonu sonrası ilginin azalacağını düşündük ama hayır yine gelmeye devam ediyorlar." sözleriyle anlattı.

Büyükelçi, Türk yatırımcılara kahve ve susam sektörlerini tavsiye etti

Yatırımcıların Etiyopya'daki Türk yatırımcılardan bilgi aldıktan sonra buraya geldiklerini ve potansiyeli gördüklerini dile getiren Alp, "Ticaret Bakanlığımız 17 ülke seçmişti hedef ülke olarak, Etiyopya da bunlardan biriydi. Potansiyel iş adamlarımız, büyükelçiliğimize ve ticaret müşavirliğimize başvurabilir, kimseyi cevapsız bırakmıyoruz." diye konuştu.

Alp, Türk yatırımcıların Türkiye'de çokça tüketildiği için Etiyopya'da kahve ve susama yatırım yapabileceğinin altını çizerek, başkent Addis Ababa ve Oromiya dışındaki bölgelere de yatırımı teşvik etmeye çalıştıklarını, Somali eyaletinde tarım ve enerji alanında yatırım imkanları olduğunu belirtti.

Etiyopya'nın ülkenin her yerine sanayi bölgeleri kurduğunu anlatan Alp, "Buralarda yatırım yapmak çok daha kolay. Bürokrasi, enerji ve güvenlik gibi konularda sorunlarınız yok." şeklinde konuştu.

"Harar'ın kalbimizde farklı bir yeri var"

Alp, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkedeki yapılanmasıyla mücadelenin sürdüğünü aktararak, "Bazı okullarla ilgili başarı sağladık ancak hala Etiyopya'nın bu konuda adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfının Harar şehrindeki okulları teslim aldığını hatırlatan Alp, bu okulun başarısıyla tüm ülkede örnek bir eğitim kurumu olduğuna işaret etti.

"Harar'ın kalbimizde farklı bir yeri var." diyen Büyükelçi Alp, şehirde kültür merkezine dönüştürülen eski Osmanlı konsolosluk binasında Türkçe öğretimi ve müze planlarının olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Alp, şehirdeki Türk kökenli ailelerin halen varlık gösterdiğini ve bu ailelerin büyüklerinden kalan eşyalarla burada bir müzenin kurulmasını da arzuladıklarını dile getirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ADDİS ABABA - Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmi 650 milyon dolara çıktı - Son Dakika


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