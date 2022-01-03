Addis Ababa Üniversitesi, Etiyopya'da iç savaşın oluşturduğu yıkımı araştıracak - Son Dakika

Etiyopya'da Addis Ababa Üniversitesi, hükümet güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki iç savaştan etkilenen bölgelerde yaşanan insani kayıplar ve maddi zararlar için araştırma başlattı.

Addis Ababa Üniversitesi Rektörü Prof. Tasew Woldehana, yaptığı açıklamada, insani ve maddi kayıplar ile ilgili araştırmanın Amhara ve Afar bölgelerinde yapılacağını belirtti.

Prof. Woldehana, çalışmaya bu bölgelerde yaşayan üniversite mezunlarının da destek vereceğini, araştırma sonunda iç savaşta yaşanan insani kayıpların ve maddi zararların ortaya konulacağını kaydetti.

İsyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.