Şampiyonada ABD, 13 altın, 9 gümüş, 11 bronzla madalya tablosunun ilk sırasında yer alırken, Etiyopya ise 4'er altın ve gümüş, 2 bronz madalyayla takım olarak ikinci oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dünya Şampiyonası'nda 10 madalya alan Etiyopyalı atletler kahramanlar gibi karşılandı - Son Dakika

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