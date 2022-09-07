ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, çatışmaların tekrar başladığı Etiyopya'da - Son Dakika
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ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, çatışmaların tekrar başladığı Etiyopya'da

07.09.2022 12:06
ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, çatışmaların tekrar başladığı Etiyopya'da

ADDİS ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Mike Hammer, Etiyopya'da yeniden patlak veren çatışmaların son bulmasına ve ateşkes yapılmasına aracılık etmek için Etiyopya'ya geldi.

ADDİS ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Mike Hammer, Etiyopya'da yeniden patlak veren çatışmaların son bulmasına ve ateşkes yapılmasına aracılık etmek için Etiyopya'ya geldi.

Hammer, Etiyopya ziyareti sırasında çatışmaların durması için hem Addis Ababa hükümeti hem de farklı bölgelerin temsilcileriyle temaslarda bulunacak. Temsilci Hammer'ın Etiyopya ve bölgeye yaptığı ziyaret 15 Eylül'e kadar sürecek.

ABD, daha önce hükümet ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında çatışmaların son bulması için arabuluculuk çabaları ortaya koymuş ancak başarısız olmuştu. Addis Ababa hükümeti, ABD'yi isyancılara arka çıkmakla suçlamıştı.

Yüz binlerce kişi evini terk etti

Geçen ay doğrudan barış müzakerelerine hazırlanıldığı sırada başlayan çatışmalardan iki taraf da birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

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Kaynak: AA

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