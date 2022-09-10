Muhammed ayrıca, kıta genelinde ulaşım ve iletişimin daha iyi sağlanabilmesi için yeni yollar inşa edilmesi, iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ve yerel tarımın desteklenmesiyle dışa bağımlılığın azaltılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afrika Birliği ikinci 10 yıllık planını açıkladı - Son Dakika

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