Türkiye'de okumaya hazırlanan öğrenciler Etiyopya'da oryantasyon programına katıldı - Son Dakika
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Türkiye'de okumaya hazırlanan öğrenciler Etiyopya'da oryantasyon programına katıldı

20.09.2022 15:08

ADDİS Etiyopya Türkiye Mezunları Derneği, Türkiye'de burslu eğitim görmeye hak kazanmış yaklaşık 100 öğrenci için oryantasyon programı düzenledi.

ADDİS Etiyopya Türkiye Mezunları Derneği, Türkiye'de burslu eğitim görmeye hak kazanmış yaklaşık 100 öğrenci için oryantasyon programı düzenledi.

Başkent Addis Ababa'daki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisinde düzenlenen programda, öğrencilere Türkiye'deki eğitim ortamı, adım adım neler yapmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

Gelecek haftalarda Türkiye'ye gitmeye hazırlanan; lisans, yüksek lisans ve doktora bursu alan 100 öğrenci Türkiye hakkında merak ettiklerini mezunlara sordu.

Etiyopya'dan Türkiye Bursları'na yapılan başvurular bu yıl 2 kat artarak 4 bini geçmişti.

Türkiye Bursları'na 171 farklı ülkeden ise toplam 165 bin 691 başvuru yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de okumaya hazırlanan öğrenciler Etiyopya'da oryantasyon programına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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