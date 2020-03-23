Adebayor, Benin'de karantinaya alındı - Son Dakika
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Adebayor, Benin'de karantinaya alındı

6 saat önce

Togolu ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor'un Paraguay'dan gittiği Benin'de karantina altına alındığı bildirildi.

Adebayor, Benin'de karantinaya alındı, System.String[]

Togolu ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor'un Paraguay'dan gittiği Benin'de karantina altına alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paraguay takımı Olimpia'da top koşturan Adebayor, Paraguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol ligine ara verilmesinin ardından ülkesine dönmeye karar verdi.

Adebayor, Benin'in başkenti Cotonou'daki Cardinal Bernardin Gantin Uluslararası Havalimanı'na varmasının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında aynı uçaktaki 84 yolcuyla birlikte bir otelde karantinaya alındı.

Futbolcu, basına verdiği röportajda, önlemleri haklı bulduğunu ve 14 günlük karantina süresince Togo'daki ailesini sıklıkla arayacağını söyledi.

Kariyerinde Monaco, Arsenal, Real Madrid gibi takımların da formasını giyen Togolu yıldız, Paraguay ekibi Olimpia'ya transfer olmadan önce Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da top koşturmuştu.

Burkina Faso'da koronavirüs bürokratları vuruyor

Öte yandan, Afrika ülkeleri arasında yeni tip koronavirüs salgınının nispeten hızlı yayıldığı Burkina Faso'da virüse yakalanan bürokratların sayısında da artış yaşanıyor.

Salgınla Mücadele Ulusal Koordinasyonu Başkanı Dr. Martial Ouedraogo, yaptığı açıklamada, 24 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ülkedeki vaka sayısının 99'a yükseldiğini belirtti.

Yeni vakalar arasında Ticaret Bakanı Harouna Kabore'nin de bulunduğuna işaret eden Dr. Ouedraogo, Bakan Kabore ve temasta olan kişilerin karantinaya alındığını kaydetti.

Burkina Faso'da son olarak Dışişleri Bakanı ve Eğitim Bakanı'nın da aralarında bulunduğu 4 bakan ile ABD'nin Vagadugu Büyükelçisi Andrew Young koronavirüse yakalanmıştı.

Ülkedeki vakalardan 4'ü hayatını kaybetti.

Paraguay, Adebayor, Benin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:34 Kaynak: AA

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