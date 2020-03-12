Adebayor'dan insanlık dışı faul! Karate... - Son Dakika
Son Dakika Spor Adebayor'dan insanlık dışı faul! Karate... - Son Dakika Spor

Adebayor'dan insanlık dışı faul! Karate...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Paraguay Ligi ekiplerinden Club Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, Libertadores Kupası'nda Defensa Justicia ile oynadıkları maçta yaptığı faulle mücadeleye damga vurdu.

Adebayor'dan insanlık dışı faul! Karate..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Paraguay Ligi ekiplerinden Club Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, Libertadores Kupası'nda Defensa Justicia ile oynadıkları maçta yaptığı faulle mücadeleye damga vurdu.


36 yaşındaki deneyimli golcü, karşılaşmanın 72. dakikasında rakibine yaptığı sert faul sebebiyle direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.


Hava topuna ayağıyla kontrolsüz şekilde yükselen Emmanuel Adebayor, rakip oyuncunun omzuna tekme attı.


Sahadan galibiyetle ayrılan taraf, Rolon ve Montenegro'un golleriyle 2-1 Club Olimpia oldu.



Rápida adaptación de Adebayor al fútbol sudamericano (?) pic.twitter.com/G4zlfBJCSp


— César Luis Merlo (@CLMerlo) 12 Mart 2020

Emmanuel Adebayor, Paraguay, Adebayor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:29 
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