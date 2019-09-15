Adebayor golle tanıştı!
25 dakika önce
2-2 biten Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında takımının ilk golünü atan Emmanuel Adebayor, kendisinin de bu sezon ki ilk golünü attı.
2-2 biten Antalyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında takımının ilk golünü atan Emmanuel Adebayor, kendisinin de bu sezon ki ilk golünü attı.
Sahaya takım kaptanı olarak çıkan tecrübeli golcü oyuncu Emmanuel Adebayor, ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisi kazandı.
Sarı-Kırmızılı forma ile ikinci resmi karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor penaltıdan attığı golle skora denge getirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:50
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