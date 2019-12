Kayserispor formasıyla son maçına Beşiktaş karşısında çıkan Emmanuel Adebayor karşılaşmanın ardından konuştu. Fiziksel olarak Kayserispor'dan ayrıldığını söyleyen golcü oyuncu, "Ama kalbim her zaman bu kulüple kalacak" diye konuştu.



Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Kayserispor'da Emmanuel Adebayor'la yollar ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, bu kararı almanın zor olduğunu belirterek, "Böyle kararlar çok zor olur ve benim için de çok zordu. Önemli bir karardı, hayatımın en önemli kararlarından birisiydi. Bu takıma geldiğim günden beri, enerjimi ve isteğimi vermeye çalıştım. Takım için her şeyimi verdim. Ama bazen kafanızda bazı sorunlar olur, ailenizi düşünürsünüz ve gelecekle ilgili bazı kararlar almanız gerekir. Bu kararlar da ivedi olmalıdır. Ben de sonuç olarak burada devam etmeme kararı aldım. Fiziksel olarak buradan ayrılma kararı alsam da, kalbim her zaman bu takımda kalacak" diye konuştu.



"Ailemle vakit geçirmek istiyorum"



Futbolda böyle durumların her zaman olabileceğini söyleyen Adebayor, "Benim kafamı toparlayıp geleceğe bakmam gerekiyor. Türkiye defterini kapattım ya da kapatmadım diyemem, hayatta her şey olabilir. Benim biraz dinlenip ailemle vakit geçirmem gerekiyor. Burada 3 harika yıl geçirdim ve 3 yılın sonunda, Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada çok iyi bir lig var. Şu an için anlaştığım bir takım yok. Ülkeme gidip çocukluk arkadaşlarımla, ailemle vakit geçirmeyi düşünüyorum. Kafamı toparlamak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL