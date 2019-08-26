Adebayor Kayseri'ye geldi
26 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:30 Kaynak: AA
İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.
Ülkesi Togo'dan İstanbul'a, ardından Kayseri Havalimanı'na gelen Adebayor, basın mensuplarına açıklama yapmadı.
Bir grup taraftar, sar-kırmızılı kulübün atkısını hediye ettikleri Adebayor ile fotoğraf çektirdi.
Havalimanından kulüp tesislerine geçen Adebayor'un, sağlık kontrolünün ardından bugün kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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