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Adebayor, Kayserispor'da

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.

Adebayor, Kayserispor'da, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 35 yaşındaki Adebayor, kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren santrfor, İstanbul ekibiyle ligde sahaya çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol atmıştı.

Emmanuel Adebayor, Kayserispor, Adebayor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:28 Kaynak: AA
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