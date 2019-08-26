Adebayor, Kayserispor'da
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:28 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 35 yaşındaki Adebayor, kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren santrfor, İstanbul ekibiyle ligde sahaya çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol atmıştı.
Beşiktaş-Rizespor mücadelesinin bilet fiyatları belli oldu! TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! Fenerbahçe liderliği bırakmadı Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti!