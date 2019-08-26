Son Dakika Haberleri: Adebayor, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı
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Adebayor, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı

1 saat önce

- Adebayor, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı Başkan Bedir: "Mutluyuz, keyifliyiz"KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Adebayor imzayı attıktan sonra idmana çıktı.

- Adebayor, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı

Başkan Bedir: "Mutluyuz, keyifliyiz"

KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Adebayor imzayı attıktan sonra idmana çıktı. Başkan Bedir, "Adebayor'u almaktan mutluyuz, keyifliyiz" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Adebayor ilk idmanına çıktı. Akşam saatlerinde sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşme yapan Adebayor, sonrasında takımla birlikte idmana çıktı.

Kulüp Başkanı Erol Bedir de, basın mensuplarına Adebayor ile ilgili açıklama yaptı. Erol Bedir, "Listemizde bulunan Adebayor'u da aramıza katmaktan mutluyuz, keyifliyiz. İdmana da çıktı. İnşallah hazır olur. Kendisiyle konuştuğumuzda 1 yıllık mı, 2 yıllık mı olsun diye sorduğumuzda 1 yıl devam etmek istedi. İki taraf da mutlu olursa devam edeceğini, kontrat ile hem kendisini hem bizi bağlamak istemediğini söyledi. Ben de taktir ettim. Bu vesile ile Kayseri'ye hoş geldin diyorum. İnşallah kendisi ve Kayseri açısından sakatsız, kazasız belasız bir sezon geçer. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Futbol tek kişi ile oynanmıyor. Yeni gelen oyuncular da, geçen sezondan takımımızda bulunan oyuncular da en az Adebayor kadar bizim için değerli" dedi.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Adebayor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
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