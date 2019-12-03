Son Dakika Haberleri: Adebayor Kayserispor'dan övgülerle uğurlandı
Son Dakika Spor Adebayor Kayserispor'dan övgülerle uğurlandı - Son Dakika Spor

Adebayor Kayserispor'dan övgülerle uğurlandı

6 saat önce

Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ve 13 hafta sonrasında kulüp ile görüşerek yolları ayırma kararı alan Emmanuel Adebayor, teknik direktör Bülent Uygun ve takım arkadaşlarından övgüler alarak uğurlandı.

Adebayor Kayserispor'dan övgülerle uğurlandı, System.String[]

Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ve 13 hafta sonrasında kulüp ile görüşerek yolları ayırma kararı alan Emmanuel Adebayor, teknik direktör Bülent Uygun ve takım arkadaşlarından övgüler alarak uğurlandı.


Beşiktaş maçı sonrasında "Bu benim Kayserispor ile son maçımdı. Çok güzel dostluklar kurdum. Kayserispor'a başarılar dilerim" cümleleri kuran Adebayor için takım arkadaşları da methiyeler dizdi.


Teknik direktör Bülent Uygun'un uzun uzun övgüler kurduğu Adebayor için Pedro Henrique "Bir zevkti, harika bir insandı. Hoşçakal papai" mesajı paylaştı. Hollandalı Ben Rienstra, "Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Her şeyin tadını çıkar" paylaşımında bulunurken Portekizli Miguel Lopes ise, "Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum" cümleleri kurdu.


Yıldız golcü Beşiktaş mağlubiyeti sonrası takımdan ayrıldığını açıklamıştı...


Bülent Uygun, Kayserispor, Adebayor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz gollere devam ediyor!
Abdullah Avcı: "Beşiktaş'ın karakterinde isyan vardır" Ersun Yanal: "Yedek kaleciyi mi oynatayım?" Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:39:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adebayor Kayserispor'dan övgülerle uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]