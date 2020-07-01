Adebayor'un 4 maçlık serüveni sona erdi - Son Dakika

Adebayor'un 4 maçlık serüveni sona erdi
Bir dönem Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor formalarını da giyen Emmanuel Adebayor, sadece 4 maça çıktığı Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı.
Bir dönem Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor formalarını da giyen Emmanuel Adebayor, sadece 4 maça çıktığı Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı.
Arsenal, Manchester City ve Real Madrid'in yanı sıra Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da top koşturan Togolu futbolcu Adebayor, şubat ayında transfer olduğu ve sadece 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı. Paraguay takımından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Buna sebep olarak da korona virüs salgını nedeniyle ülkesine giden Adebayor'un, Paraguay'a dönmesinin sağlık açısından risk teşkil ediyor olması gösterildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:47 Kaynak: İHA
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