Üye Girişi
SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım - Son Dakika

SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım

13.07.2021 11:17

SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağımMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi artistik cimnastikte temsil edecek 5 sporcudan biri olan Adem Asil, madalya almak için yarışacağını vurguladı.

SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) -

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi artistik cimnastikte temsil edecek 5 sporcudan biri olan Adem Asil, madalya almak için yarışacağını vurguladı. Abdelrahman Elgamal olan ismini Adem Asil olarak değiştiren Mısır asıllı Türk cimnastikçi, "Mısır'daki antrenörüm Türkiye'ye gelip beni davet edince ben de buraya geldim. Burada beni test ettiler ve 'Tamam, bize katılabilirsin' dediler. Ben de ailemle görüşüp Türkiye'ye geldim. Mısır ve Türkiye çok farklı değil. O yüzden değişik hissetmedim" dedi.

Olimpiyatlarda genel tasnifte 6 alette yarışacağını belirten 22 yaşındaki milli cimnastikçi Adem Asil, "Bir kaç alette kendimi daha iyi hissediyorum. Madalya almak için onlarda kendimi zorlayacağım. Yer, halka, atlama ve barfikste zorlayacağım inşallah. Madalya şansım çok büyük onlarda" diye konuştu. Türk halkını sevdiğini ifade eden Adem, "Onlar da beni seviyor. Başarılı olursan herkes seni seviyor. Tüm destekleyenlere gerçekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

MOTİVASYONUM ARTTI

Hırvatistan'daki Dünya Challenge Kupası'nda aldığı 2 bronz, 1 de gümüş madalyanın kendisine özgüven verdiğini ifade eden Adem, "Motivasyonum arttı. Yavaş yavaş hedeflerime yaklaşıyorum. Olimpiyatta inşallah daha iyi olacağım. Buna inanıyorum. Sadece ben değil hepimiz daha iyi olacağız. Şu an her şey yolunda ve iyi gidiyor. Antrenmanlar da güzel gidiyor. Konsantre oluyoruz her zaman. Olimpiyatta inşallah güzel haberler vereceğiz size" şeklinde konuştu.

SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım
SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım
SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım
SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım
SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım
SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım
SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım

2020 Tokyo Olimpiyatları, Adem Asil, Türkiye, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Bakan Koca'dan 13:12 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! 13:02 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim 12:03 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı 11:21 Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular 09:57 Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular

Son Dakika Haberleri
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
13:08 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi
13:01 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
12:02 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi         
13:09
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları         
11:57
İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti         
11:34
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu         
09:54
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi         
09:42
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 14:22:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Adem Asil: Tokyo'da madalyayı zorlayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement