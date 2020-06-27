Adem Bona'ya Beşiktaş talip! - Son Dakika

Adem Bona'ya Beşiktaş talip!

Menajerlik şirketinin ligde ilk kez bu sezon forma giymeye başlayan 2.06 boyundaki genç oyuncuyu daha çok süre alabileceği bir kulüpte oynatmak istediği belirtildi.

Menajerlik şirketinin ligde ilk kez bu sezon forma giymeye başlayan 2.06 boyundaki genç oyuncuyu daha çok süre alabileceği bir kulüpte oynatmak istediği belirtildi. Bona'nın Ege temsilcisinden bedelsiz olarak ayrılma ihtimali bulunuyor. Menajerlik şirketinin 120 bin Euro maliyetle Nijerya'dan ülkemize getirip Türk vatandaşlığına geçirmesinin ardından U16, U17 ve U18 milli takımlarında Avrupa şampiyonalarında boy gösterip, bu şampiyonalarda ay-yıldızlılarla elde ettiği başarılarla dikkat çeken genç oyuncu, 1.5 sezon önce İstanbul'dan Pınar Karşıyaka'nın altyapısına getirildi.

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Asıl adı Ikechukwu Stanley Okoro olup vatandaşlığa geçtikten sonra Adem Bona adını alan genç pivot, Karşıyaka'da ilk yılında Gençler Ligi'nde forma giydi. Bu sezon Gençler Ligi ve Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'ndeki Karşıyaka Belediyespor'un yanı sıra ilk kez ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta forma giymeye başlayan Adem Bona, ligde 4 maçta 1 sayı, 0.75 ribaund ortalamaları tutturdu. Adem Bona, oyun tarzı ve fiziksel özellikleriyle NBA'de geçen yıl normal sezonda MVP seçilen Nijerya asıllı Yunan oyuncu Giannis Antetokounmpo'ya benzetiliyor. Yeni sezonda genç oyunculara şans vermeyi planlayan Beşiktaş'ın Adem'le ilgilendiği, oyuncunun farklı taliplerinin de olduğu belirtildi.


Beşiktaş, Nijerya, Genç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:55 

Son Dakika Spor Adem Bona'ya Beşiktaş talip! - Son Dakika Spor
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