Son Dakika Haberleri: Adem Bozkurt 5 gündür kayıp
Son Dakika 3. Sayfa Adem Bozkurt 5 gündür kayıp

Adem Bozkurt 5 gündür kayıp

41 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Adem Bozkurt adlı şahıs, iz takip köpeğiyle aranıyor.

Adem Bozkurt 5 gündür kayıp, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Adem Bozkurt adlı şahıs, iz takip köpeğiyle aranıyor.


Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Adem Bozkurt Kozan'ın Postkabasakal Mahallesinden 8 Ekim günü evden çıktı. Ancak eve bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine arama çalışmalarına başlandı. Ancak aramalardan bir sonuç elde edilmeyince Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinden de yardım istendi. İz takip köpeğinin de getirildiği mahallede Bozkurt'un kıyafetleri köpeğe koklatılarak en son görüldüğü yerlerde arama başlatıldı. Ancak bütün aramalara rağmen Bozkurt'tan haber alınamadı. Bozkurt'u arama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:54 Kaynak: İHA
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