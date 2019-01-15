Son Dakika Haberleri: Adem Büyük 3 Hafta Yok

Adem Büyük 3 Hafta Yok

56 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'da ayak bileğinde yırtık meydana gelen takım kapatanı Adem Büyük'ün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Evkur Yeni Malatyaspor'da ayak bileğinde yırtık meydana gelen takım kapatanı Adem Büyük'ün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

E.Y. Malatyaspor'da Adem Büyük şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, dün yapılan antrenmanda düz koşu esnasında ayak bileğinin burkulması sonucu çalışmaya devam edemedi. Golcü futbolcunun çekilen MR'ında ayak bileğinde deformasyon ve yırtık tespit edilirken, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bugün sabah saatlerinde tedavisi için Sırbistan'a giden Adem Büyük'ün ligin 20. haftasındaki Kayserispor maçına kadar hazır hale gelmesinin beklendiği ifade edildi. Takımda yaşanan bu sakatlık üzerine Teknik Direktör Erol Bulut'un yönetime yapılması düşünülen forvete dönük orta saha transferini hızlandırması konusunda rapor sunduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

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