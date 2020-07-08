Adem Büyük, 7. golünü kaydetti - Son Dakika

Adem Büyük, 7. golünü kaydetti

Galatasaray'ın deneyimli futbolcu Adem Büyük, cezası bittikten sonra oynadığı Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 7. golüne ulaştı.

Galatasaray'ın deneyimli futbolcu Adem Büyük, cezası bittikten sonra oynadığı Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 7. golüne ulaştı.

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Galatasaray'da golcü futbolcu Adem Büyük, cezası bittikten sonra Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Adem, 11'de başladığı karşılaşmada golünü de attı. Mücadelenin 45+4. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu böylece Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti. Adem'in Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Adem Büyük, bu sezon 23 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 31 resmi müsabakada görev aldı.

Mücadeleye 11'de başlayan başarılı golcü, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:04 Kaynak: İHA

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