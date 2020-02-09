Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük, Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız gitmek istediklerini söyledi.



Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçta iki gol atan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Adem Büyük, mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " Falcao'yu unutturmayız. Falcao dünya çapında bir futbolcu. Onunla aynı takımda oynamak bir gurur. Şanssız sakatlık yaşadı. O da en kısa sürede aramız dönecek ve daha güçlü Galatasaray olarak yola devam edeceğiz" diye konuştu.



"Mücadeleyi bırakırsanız vazgeçmiş olursunuz"



Her futbolcunun oynamak istediğini söyleyen başarılı futbolcu, "Oynadıkça daha iyi olur. Ben de takımıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Bu da maçlara yansıyor. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Çalışmayı bırakmak istemiyorum. Çünkü mücadeleyi bırakırsanız vazgeçmiş olursunuz. Vazgeçtiğinizde de kaybetmiş olursunuz. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"Meyvelerini toplamaya başladık"



İkinci yarı daha fazla gol atmalarının sorulması üzerine 32 yaşındaki futbolcu, "Değişen çok fazla bir şey yok. Biz normal oyunumuzu geliştirerek devam ediyoruz. Bulduğumuz fırsatları da gole çevirmeyi başardık. Bunu hocamız eşleğinde de çok yaptık. Bunun meyvelerini toplamaya başladık" ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe maçına kayıpsız gitmek istiyoruz"



İki hafta sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin takım içinde konuşulup konuşulmadığı sorusuna Adem Büyük şöyle cevap verdi:



"Buraya kadar hiç onun konuşmasını yapmadık. Ben kendi arkadaşım ortamımda şöyle bir şey söylemiştim, Fenerbahçe maçına kadar kayıpsız gidersek, Fenerbahçe maçından da istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyordum. Bu benim kendi düşüncem. Takım içinde maç maç baktığımız için çok fazla düşünmedik. Sırada Malatya maçı var. O da çok önemli bir maç. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe maçına kayıpsız gitmek istiyoruz."



Şampiyonluk yarışında herkesin şartlarının eşit olduğunu belirten Büyük, "Kazandığımız sürece de onlardan bir adım öne geçeceğiz. Sezon sonunda da şampiyon biz olacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL