Son Dakika Haberleri: Adem Büyük, Galatasaray'da
Son Dakika Spor Haber

Adem Büyük, Galatasaray'da

1 saat önce

- Adem Büyük, Galatasaray'daİSTANBUL - Galatasaray Kulübü, Babel'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.

- Adem Büyük, Galatasaray'da
İSTANBUL - Galatasaray Kulübü, Babel'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
Adem Büyük, Galatasaray'da
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
Evkur, Babel, Adem Büyük, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Ryan Babel'den ilk sözler! Ever Banega'nın menajeri Galatasaraylılara müjdeyi verdi! Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 1 Temmuz'da Fenerbahçe ile görüşeceğiz Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 23:48:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adem Büyük, Galatasaray'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]