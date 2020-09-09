Adem Büyük, Galatasaray'dan resmen ayrıldı

Galatasaray, tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:16 - Kaynak: DHA
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