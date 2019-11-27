Son Dakika Haberleri: Adem Büyük: "Hala şansımız var"
Son Dakika Spor Adem Büyük: 'Hala şansımız var' - Son Dakika Spor

Adem Büyük: "Hala şansımız var"

6 saat önce

Adem Büyük: "Hala şansımız var"İSTANBUL - Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Adem Büyük, Club Brugge karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Son vuruşlarda daha becerikli olabilseydik daha farklı bir sonuç çıkabilirdik.

Adem Büyük: "Hala şansımız var"

İSTANBUL - Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Adem Büyük, Club Brugge karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Son vuruşlarda daha becerikli olabilseydik daha farklı bir sonuç çıkabilirdik. Yolumuza devam etmek zorundayız. Şansımız biraz daha azaldı ama hala bir şansımız var" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların tek golünü atan Adem Büyük, "Bu maçtan bu şekilde ayrılmak bizi üzdü. Kazanacağımız maçı berabere bitirdik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik. Son vuruşlarda daha becerikli olabilseydik daha farklı bir sonuç çıkabilirdik. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmek zorundayız. Şansımız biraz daha azaldı ama hala bir şansımız var" diye konuştu.

"Umarım en yakın zamanda toparlanırız"

Nasıl bir sezon geçirdiklerinin sorulması üzerine Büyük, "Açıkçası zorlanıyoruz ama bizim zorlandığımız konu sakat oyuncularımızın fazla olmasından dolayı ve bunların önemli oyuncular olması. Bunun dışında hiç zorlanmıyoruz. Bunu da maçlara yansıtmamız gerekiyor. Bundan sonra böyle olacak diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Çünkü bunlardan daha fazlasını hak ediyoruz. Dışarıdaki Galatasaraylılar bunu hak ediyor. Umarım en yakın zamanda toparlanırız" şeklinde cevap verdi.

Maçın genelinden kaynaklı ağrılarının olduğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Önemli değil. Bundan sonra bacağımız kopsa da oynayacağız" dedi.

"Trabzonspor maçından 3 puan alacağız diye düşünüyorum"

Hafta sonu Süper Lig'de deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Adem Büyük, "Bugünki gibi mücadele ettiğimiz sürece Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılırız diye düşünüyorum. Oradan başka bir düşüncemiz yok. 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Umarım da öyle olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Adem Büyük: Hala şansımız var

Club Brugge, Galatasaray, Adem Büyük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü! Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oyundan aldığını açıkladı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 06:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adem Büyük: "Hala şansımız var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]