Son Dakika Haberleri: Adem Büyük: Önemli değil, bacağımız kopsa da oynayacağız
Son Dakika Spor Adem Büyük: Önemli değil, bacağımız kopsa da oynayacağız - Son Dakika Spor

Adem Büyük: Önemli değil, bacağımız kopsa da oynayacağız

6 saat önce

Adem Büyük, maç içerisinde sakatlanmasıyla ilgili olarak, "Maçın geneliyle alakalı, aldığım darbelerden dolayı. Önemli değil. Bu saatten sonra bacağımız kopsa da oynayacağız" dedi.

Adem Büyük: Önemli değil, bacağımız kopsa da oynayacağız, System.String[]

Adem Büyük, maç içerisinde sakatlanmasıyla ilgili olarak, "Maçın geneliyle alakalı, aldığım darbelerden dolayı. Önemli değil. Bu saatten sonra bacağımız kopsa da oynayacağız" dedi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında evinde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından sarı kırmızılı takımın maçtaki tek golünü kaydeden Adem Büyük basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçtan bu skorla ayrılmalarının kendilerini üzdüğünü ifade eden Adem Büyük, "Kazanacağımız maçı berabere bitirdik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik. Belki son pozisyonlarda daha becerili olabilseydik daha farklı bir skor çıkabilirdi. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam etmek zorundayız. Şansımız biraz daha azaldı ama hala bir şansımız var" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ZORLANDIĞIMIZ KONU, SAKAT OYUNCULARIMIZIN FAZLA OLMASI"

Takımdaki eksikler ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Adem Büyük, "Açıkçası zorlanıyoruz, evet. Bizim zorlandığımız konu, sakat oyuncularımızın fazla olması ve bu oyuncuların önemli oyuncular olması. Bunun dışında hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Bunu maçlara yansıtmamız gerekiyor. Bundan sonra umarım böyle olur. Bunlardan daha fazlasını hak ediyoruz. Dışarıdaki tüm Galatasaraylılar da hak ediyor. Umarım en yakın zamanda toparlanacağız" diye konuştu.

Maç içerisinde birkaç pozisyonda sakatlık geçirmesine yönelik gelen soruya Büyük, "Maçın geneliyle alakalı, aldığım darbelerden dolayı. Önemli değil. Bu saatten sonra bacağımız kopsa da oynayacağız" yanıtını verdi.

"TRABZONSPOR MAÇINDAN 3 PUANLA AYRILIRIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacakları maça değinen Adem Büyük, "Bugünkü gibi mücadele ettiğimiz sürece, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılırız diye düşünüyorum. Başka bir düşüncemiz yok. 3 puanı alacağız diye düşünüyorum. Başka bir düşüncemiz de yok" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adem Büyük'ün açıklamaları


Galatasaray, Trabzonspor, Adem Büyük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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