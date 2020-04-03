Adem Büyük: "Takım arkadaşlarımı çok özledim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Adem Büyük: 'Takım arkadaşlarımı çok özledim' - Son Dakika Spor

Adem Büyük: "Takım arkadaşlarımı çok özledim"

6 saat önce

- Adem Büyük: "Takım arkadaşlarımı çok özledim" Korona virüs salgını sebebiyle evden çıkamadıklarını söyleyen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, "Kulüple ilgili her şeyi özledim. Bir futbolcu için en büyük motivasyon maç oynamaktır.

- Adem Büyük: "Takım arkadaşlarımı çok özledim"

İSTANBUL - Korona virüs salgını sebebiyle evden çıkamadıklarını söyleyen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, "Kulüple ilgili her şeyi özledim. Bir futbolcu için en büyük motivasyon maç oynamaktır. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Takım arkadaşlarımı çok özledim" dedi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı. Korona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğinin altını çizen Büyük, "İyi olmak için çaba gösteriyoruz. Hepimiz için zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdiklerim, ailem, arkadaşlarım için kendime en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatacağız" açıklamalarında bulundu.

"Çocuklarla vakit geçirmek daha zor"

Evdeyken günlerinin nasıl geçtiğinden de bahseden tecrübeli oyuncu, "Günlerimiz kolay geçmiyor ama çocuklarımla ve eşimle vakit geçirmek güzel. Ancak çocuklarla vakit geçirmek futbol oynamaktan zor. Sıkılabiliyorlar ama sıkılmamaları için ailecek aktivitelerimizi çoğalttık. Çocuklarla ilgilenirken çok zorlanıyorum. Çünkü her gün değişik aktivite bulmak zorundayız. Ödevlerinde, ders bağlantılarında eşimle birlikte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuklarla ilgilenmekten eşimle birbirimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Bazen vakit buldukça eşimle birlikte film izliyoruz. Dediğim gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Hem bizim için, hem de çocuklarımız için. İnşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Antrenmanlar gayet iyi"

Bu süreçte antrenmanlara evden devam ettiği belirten Büyük, "Antrenmanlar gayet iyi. Bize verilen programlar ev ortamında yapılabilir olan programlar. Daha fazlasını yapamayız. En üst seviyede çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız çünkü liglerin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Bu sebepten dolayı hazır olmalıyız. Verilen antrenmanları her gün yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Profesyonel bir iş yaptığımız için kendimize dikkat ediyoruz. Çünkü bu bizim işimiz. İşler bu durumda olmasa bile biz kendimize normal şartlar altında bile dikkat etmek zorundayız. Hayat bir şekilde devam edecek bu yüzden kendimizi fiziksel olarak hazır tutmalıyız" diye konuştu.

"Kulüple ilgili her şeyi özledim"

En çok neyi özlediğine ilişkin de 32 yaşındaki futbolcu, "Kulüple ilgili her şeyi özledim. Bir futbolcu için en büyük motivasyon maç oynamaktır. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Takım arkadaşlarımı çok özledim. Yeri geliyor ailemden çok arkadaşlarımı gördüğüm zaman oluyor. En çok arkadaşlarımla beraber taraftarlarımız önünde mücadele etmeyi özledim. İnşallah en kısa zamanda taraftarlarımızla birlikte geri döneceğiz" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun"

Sağlık çalışanlarına yardımcı olunması gerektiğine dikkat çeken Adem Büyük: "Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Kendilerinin haklarını ödeyemeyiz. Bizim için çok fazla çaba gösteriyorlar. Yakınlarımızdan göremeyeceğimiz fedakarlığı bize karşı gösteriyorlar. Biz de bu dönemlerde onlara yardımcı olmalıyız. Şu an onların dediklerini uygulamak, onlara yapabileceğimiz en büyük yardım olacaktır" dedi.

Adem Büyük: Takım arkadaşlarımı çok özledim

Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:30 Kaynak: İHA

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