Son Dakika › Spor › Adem Büyük'ten örnek hareket! Corona virüs için maske bağışında bulundu - Son Dakika Spor
Adem Büyük'ten örnek hareket! Corona virüs için maske bağışında bulundu
6 saat önce
Adem Büyük, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.
Adem Büyük, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay şanlı da gün içerisinde sağlık çalışanlarını Sakarya'daki otelinde ağırlayacağını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:47
Son Dakika Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti