Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı
20.12.2020 14:03
Süper Lig'de 13 hafta sonunda 19 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam ederken, kaptanı Adem Büyük ise attığı 6 golle takımın skor yüküne büyük katkı sundu.
Süper Lig'de 13 hafta sonunda 19 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam ederken, kaptanı Adem Büyük ise attığı 6 golle takımın skor yüküne büyük katkı sundu.
Geçen sezon Galatasaray'da 13 gollük performansıyla iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu sezonun başında kendi isteğiyle sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönmüştü.
Takım kaptanlığı verilen Adem sarı-siyahlı forma altında alkışlanacak bir performans sergiliyor. Adem Büyük son olarak Kasımpaşa karşısında takımının penaltıdan kaydedilen 2 golüne imza attı.
Gol krallığı yarışında önemli golcüleri yakalayan tecrübeli golcü, attığı gollerin beşini penaltıdan kaydetti. - MALATYA
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