Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı - Son Dakika

Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı

20.12.2020 14:03
Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı, System.String[]

Süper Lig'de 13 hafta sonunda 19 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam ederken, kaptanı Adem Büyük ise attığı 6 golle takımın skor yüküne büyük katkı sundu.

Süper Lig'de 13 hafta sonunda 19 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam ederken, kaptanı Adem Büyük ise attığı 6 golle takımın skor yüküne büyük katkı sundu.

Geçen sezon Galatasaray'da 13 gollük performansıyla iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu sezonun başında kendi isteğiyle sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönmüştü.

Takım kaptanlığı verilen Adem sarı-siyahlı forma altında alkışlanacak bir performans sergiliyor. Adem Büyük son olarak Kasımpaşa karşısında takımının penaltıdan kaydedilen 2 golüne imza attı.

Gol krallığı yarışında önemli golcüleri yakalayan tecrübeli golcü, attığı gollerin beşini penaltıdan kaydetti. - MALATYA

Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adem Büyük'ten takımın skor yüküne büyük katkı - Son Dakika Spor


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