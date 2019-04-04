Son Dakika Haberleri: Adem Büyük'ten Transfer Açıklaması

Adem Büyük'ten Transfer Açıklaması

14 dakika önce

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, yönetimden teklif olduğunu ancak şu an konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Adem Büyük'ten Transfer Açıklaması, System.String[]
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, yönetimden teklif olduğunu ancak şu an konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adem Büyük, şu ana kadar kendi kulübüyle resmi bir görüşme olmadığını ifade etti. Henüz kendisine gelen açık bir teklifin olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Benim burada kalmamı istiyorlar diye biliyorum. Bu çok net veya resmi bir şekilde değil ama menajerimle görüşülmüş. Şu anki durum itibariyle bu konunun çok fazla konuşulmamasından yanayız çünkü çok önemli maçlar oynayacağız. Yoğun bir tempoya gireceğiz. Şu anda konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünerek, bu konunun kapatılmasını istedik. Tabi ki iki taraf için de hayırlısı olsun. Olursa burasının olmasını isterim. Kalmak isterim. Burada mutluyum ama şartlar ne getirir ya da ne götürür bilemeyiz. Sonuçta bu futbol, bugün buradasınız yarın başka bir yerde. Burada ben kendimi de düşünmek zorundayım, benim de bir ailem var. Bizim de menfaatlerimiz doğrultusunda oturup konuşacağız ama şu anda bu şekilde konuşmak çok doğru değil. Lig bitince daha net bir şekilde konuşacağız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:38 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Adem Büyük, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Luyindama, PFDK'ya Sevk Edildi Diagne, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü: Aptal İnsanlar IFAB, 8 Kuralı Değiştirdi! Medipol Başakşehir, Sportif Başarılarla Kasasını Doldurdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 14:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adem Büyük'ten Transfer Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]