Son Dakika Haberleri: Adem Büyük'ten Uluç Hakkında Suç Duyurusu

Adem Büyük'ten Uluç Hakkında Suç Duyurusu

53 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı ve forvet oyuncusu Adem Büyük, kendisi hakkında bir televizyon programında 'Türk futbolunun en büyük sahtekarı' ifadesini kullanan yazar ve yorumcu Hıncal Uluç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adem Büyük'ten Uluç Hakkında Suç Duyurusu, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı ve forvet oyuncusu Adem Büyük, kendisi hakkında bir televizyon programında 'Türk futbolunun en büyük sahtekarı' ifadesini kullanan yazar ve yorumcu Hıncal Uluç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Malatya Adliyesi'ne antrenman sonrası giden Adem Büyük, Hıncal Uluç hakkında şikayetçi oldu. Adem Büyük, suç duyurusunda Uluç'tan şikayetçi olduğunu belirterek, manevi tazminat davası açmak istediğini ifade etti.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

Spor
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