Adem Büyük'ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki - Son Dakika

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki

16.05.2021 11:07
Adem Büyük'ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı hakaretlere tepki gösterdi.

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı hakaretlere tepki gösterdi.

Süper Lig'in son haftasında oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesi 3-1'lik skorla sona erdi. Lig şampiyonunu belirleyecek maçta Galatasaray'ın eski futbolcusu Adem Büyük'de attığı klas golle rakip fileleri havalandırdı. Maç sonrası Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Yeni Malatyaspor'lu Adem Büyük'e tepki gelmeye başladı. Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarların hakaretlerine tepki gösterdi.

"Eşim Yeni Malatyaspor'un ekmeğini yiyor, maçı satamaz"

Merve Büyük, söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Maç bittiğinden beri bana ve eşime karşı çok ağır hakaretler ediyorsunuz. Şampiyonluk senin kocan yüzünden gitti, bunu sizden beklemezdik. Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şuan ne kadar üzülüyorsanız inanın bende o kadar üzülüyorum. İnanın eşimde o kadar üzülüyor. Benim eşim Malatyaspor'un futbolcusu. Oranın ekmeğini yiyor ve ne olursa olsun bu onun işi. Maçı satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ne yapacaktı yani maçımı satacaktı. Ben her zaman size söylüyorum, şereften bahsediyorum değil mi. Şeref ne kadar önemli bir şeydir. Bizim için önemli. Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var, bilmiyorum ama bizim için şeref çok önemli" dedi.

"Bunları benim eşim hakketmiyor"

Büyük, taraftarlardan gelen hakaretleri eşinin hakketmediğini belirterek, "Etmiş olduğunuz o hakaretleri benim eşim hakketmiyor. Galatasaray'da oynarken de ne kadar istediğini, ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Galatasaray için elinden geleni yaptığını. Eşim şuan oradan ayrıldıktan sonra Yeni Malatyaspor'un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Bunu yapmalıydı Ona da bu yakışırdı. Bana ve eşime diyorsunuz ki Galatasaraylı olan fotoğraflarınızı silin. Bunları benim eşim hakketmiyor. Bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. Her futbolcunun yapması gerektiği gibi benim eşimde ekmeğini nereden kazanıyorsa orası için savaşmak zorunda. Sonuçta bu onun işi. Evet, gönül vermek çok güzel, sevmek çok güzel. Galatasaray'da oynarken benim işim çok isteyerek görevini yaptı. Çok hırslıydı. Bunu sizde biliyorsunuz, onun karakterini, onun yapısını biliyorsunuz. Onun maç satmayacağını biliyorsunuz. Onun mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden çok rica ediyorum sizden, lütfen artık durun" şeklinde konuştu.

Öte yandan Merve Büyük'ün sosyal medya hesabından paylaştığı Galatasaray formalı fotoğrafında yaptığı açıklamaysa dikkat çekti. Büyük söz konusu paylaşımında, "Bu go"rdu"gˆu"nu"z fotogˆraflardaki formalar es¸imin en ugˆurlu mac¸larının formaları o yu"zden size o"mu"r boyu saklayacagˆım en o"zellerle veda etmek istedim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki
Adem Büyük'ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki
Adem Büyük'ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki

Sosyal Medya, Malatyaspor, Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adem Büyük'ün eşinden sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki - Son Dakika Spor


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