Adem Büyük'ün Galatasaray kariyeri - Son Dakika

Adem Büyük'ün Galatasaray kariyeri

Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük, sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon toplam 34 resmi müsabakaya çıktı ve 11 gol kaydetti.

Adem Büyük'ün Galatasaray kariyeri, System.String[]

Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük, sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon toplam 34 resmi müsabakaya çıktı ve 11 gol kaydetti. Adem ayrıca geçen sezon Radamel Falcao ile takımda en çok gol atan futbolcuydu.

Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Adem, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak sarı-kırmızılılara 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyecek. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakaya çıktı. Deneyimli futbolcu söz konusu müsabakalarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Başarılı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom Stadyumu'nda Club Brugge ile oynanan maçta attığı golle sarı-kırmızılıların geçen sezon Avrupa'daki tek golünü kaydetmişti. Adem geçen sezon Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile birlikte en çok gol atan futbolcuydu.

33 yaşındaki futbolcu kariyerinde Artvin Hopaspor, Akçaabat Sebatspor, Zeytinburnuspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. - İSTANBUL

Galatasaray, Adem Büyük, Futbolcu, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adem Büyük'ün Galatasaray kariyeri - Son Dakika Spor

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